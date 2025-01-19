Беккер — о бойкоте Джоковича: сохранит ли репортёр работу до конца турнира?

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о поведении репортёра Channel 9, который назвал «переоцененным» 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

«На самом деле это очень странное поведение телеведущего, работающего на Channel 9… Сохранит ли он работу до конца турнира?» — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Новак Джокович отказался давать интервью на корте на Открытом чемпионате Австралии — 2025, пока Channel 9 не извинится за слова своего журналиста, которые теннисист посчитал оскорблением.