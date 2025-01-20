«Для меня советы такого человека очень важны». Паула Бадоса — о Стефаносе Циципасе

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, считает ли, что её успех может вдохновить её бойфренда грека Стефаноса Циципаса.

«Он мне очень помогает. Даже на днях после матча он давал мне советы. И сегодня пришёл. Он меня очень вдохновляет. Он очень многого добился в теннисе. Для меня советы такого человека очень важны», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Напомним, Паула Бадоса вышла в 1/4 финала Australian Open — 2025, где встретится с американкой Кори Гауфф. Стефанос Циципас завершил выступление на турнире в первом круге. Он уступил представителю США Алексу Михельсену со счётом 5:7, 3:6, 6:2, 4:6.