Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Для меня советы такого человека очень важны». Паула Бадоса — о Стефаносе Циципасе

«Для меня советы такого человека очень важны». Паула Бадоса — о Стефаносе Циципасе
Комментарии

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, считает ли, что её успех может вдохновить её бойфренда грека Стефаноса Циципаса.

«Он мне очень помогает. Даже на днях после матча он давал мне советы. И сегодня пришёл. Он меня очень вдохновляет. Он очень многого добился в теннисе. Для меня советы такого человека очень важны», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Напомним, Паула Бадоса вышла в 1/4 финала Australian Open — 2025, где встретится с американкой Кори Гауфф. Стефанос Циципас завершил выступление на турнире в первом круге. Он уступил представителю США Алексу Михельсену со счётом 5:7, 3:6, 6:2, 4:6.

Материалы по теме
Паула Бадоса высказалась о своём выпаде в адрес Циципаса в матче с Костюк на АО-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android