Андреева/Шнайдер — Биррелл/Гадеки: во сколько начало, где смотреть матч третьего круга AO

В понедельник, 20 января, состоится матч третьего круга в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии — 2025, где российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с австралийками Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки. Игра начнётся не ранее 6:30 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в парном разряде проходит с 14 по 26 января. Действующими чемпионками являются Се Шувэй и Элисе Мертенс.