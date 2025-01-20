Андреева/Шнайдер — Биррелл/Гадеки: во сколько начало, где смотреть матч третьего круга AO
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В понедельник, 20 января, состоится матч третьего круга в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии — 2025, где российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с австралийками Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки. Игра начнётся не ранее 6:30 мск.
Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:30 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
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Кимберли Биррелл
Оливия Гадеки
К. Биррелл О. Гадеки
Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».
Открытый чемпионат Австралии — 2025 в парном разряде проходит с 14 по 26 января. Действующими чемпионками являются Се Шувэй и Элисе Мертенс.
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