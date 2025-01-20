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Андреева/Шнайдер — Биррелл/Гадеки: во сколько начало, где смотреть матч третьего круга AO

Андреева/Шнайдер — Биррелл/Гадеки: во сколько начало, где смотреть матч третьего круга AO
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В понедельник, 20 января, состоится матч третьего круга в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии — 2025, где российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с австралийками Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки. Игра начнётся не ранее 6:30 мск.

Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
К. Биррелл О. Гадеки

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в парном разряде проходит с 14 по 26 января. Действующими чемпионками являются Се Шувэй и Элисе Мертенс.

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