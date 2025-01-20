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«Действительно». Джокович ответил на слова Илона Маска о негативе в СМИ

«Действительно». Джокович ответил на слова Илона Маска о негативе в СМИ
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил на реакцию главы компаний Tesla и SpaceX американского миллиардера Илона Маска, который поддержал решение спортсмена бойкотировать интервью на Australian Open — 2025.

«Гораздо лучше просто поговорить с публикой напрямую, чем проходить через фильтр негатива традиционных СМИ», — написал Илон Маск в социальных сетях.

«Действительно», — ответил Джокович, сделав репост публикации Илона Маска.

Напомним, репортер Channel 9 назвал теннисиста «переоцененным». Новак отметил, что перед ним не извинились ни сам журналист, ни руководство телеканала.

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