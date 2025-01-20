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Кудерметова — Свитолина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала АО-2025

Кудерметова — Свитолина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала АО-2025
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В понедельник, 20 января, пройдёт матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025, где встретятся 75-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова и 27-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина. Встреча начнётся не ранее 3:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Элина Свитолина в 1/8 финала Australian Open — 2025.

Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 03:30 МСК
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
27
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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