Наварро — Касаткина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала АО-2025

Сегодня, 20 января, 10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сразится с восьмой ракеткой мира американкой Эммой Наварро за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча начнётся приблизительно в 8:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Эмма Наварро — Дарья Касаткина в 1/8 финала Australian Open — 2025. Теннисистки впервые сыграют друг с другом.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.