Андреева/Шнайдер — Биррелл/Гадеки: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга AO

В понедельник, 20 января, состоится матч третьего круга в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии — 2025, где российские теннисистка Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с австралийками Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки. Поединок начнётся не ранее 6:30 мск.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российских и австралийских теннисисток. Андреева и Шнайдер в первом круге АО обыграли Морателли и Питер, а во втором взяли у Эррани и Паолини реванш за финал Олимпиады. Биррелл и Гадеки прошли Крунич и Стоянович, а затем Эйкери и Ниномию. Отметим также, что с учётом титула в Брисбене у Мирры и Дианы уже шесть побед подряд.
Australian Open — 2025 в парном разряде проходит с 14 по 26 января. Действующими чемпионками являются Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элисе Мертенс (Бельгия).
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