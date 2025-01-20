Ева Лис — Ига Швёнтек: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала AO-2025

20 января польская теннисистка Ига Швёнтек проведёт свой матч четвёртого круга Australian Open — 2025. Её соперницей станет представительница Германии Ева Лис.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, в предыдущем круге Швёнтек разгромила Эмму Радукану со счётом 6:1, 6:0.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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