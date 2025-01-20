Янник Синнер — Хольгер Руне: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала AO-2025

20 января первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер проведёт свой матч четвёртого круга Australian Open — 2025. Его соперником станет представитель Дании Хольгер Руне. Встреча начнётся не ранее 6:00 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. В прошлогоднем финале Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева, отыгравшись со счёта 2:0 по сетам.