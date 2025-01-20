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Янник Синнер — Хольгер Руне: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала AO-2025

Янник Синнер — Хольгер Руне: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала AO-2025
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20 января первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер проведёт свой матч четвёртого круга Australian Open — 2025. Его соперником станет представитель Дании Хольгер Руне. Встреча начнётся не ранее 6:00 мск.

Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. В прошлогоднем финале Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева, отыгравшись со счёта 2:0 по сетам.

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Сетка AO-2025
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