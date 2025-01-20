Вероника Кудерметова проиграла Элине Свитолиной в четвёртом круге Australian Open
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75-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла 27-й ракетке рейтинга украинской спортсменке Элине Свитолиной в четвёртом круге турнира Australian Open со счётом 4:6, 1:6.
Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 03:45 МСК
75
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
27
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Матч продолжался 1 час 23 минуты. Кудерметова не сделала ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету её соперницы пять эйсов, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. В следующем круге Свитолина встретится с победительницей пары Елена Рыбакина — Мэдисон Киз.
Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой среди женщин является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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