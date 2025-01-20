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Вероника Кудерметова проиграла Элине Свитолиной в четвёртом круге Australian Open

Вероника Кудерметова проиграла Элине Свитолиной в четвёртом круге Australian Open
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75-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла 27-й ракетке рейтинга украинской спортсменке Элине Свитолиной в четвёртом круге турнира Australian Open со счётом 4:6, 1:6.

Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 03:45 МСК
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Элина Свитолина
27
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Матч продолжался 1 час 23 минуты. Кудерметова не сделала ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету её соперницы пять эйсов, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. В следующем круге Свитолина встретится с победительницей пары Елена Рыбакина — Мэдисон Киз.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой среди женщин является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Календарь АО-2025
Турнирная сетка АО-2025
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