Алькарас высказался о предстоящей встрече с Джоковичем в 1/4 финала Australian Open

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с седьмой ракеткой рейтинга 37-летним сербским спортсменом Новаком Джоковичем, с которым встретится в 1/4 финала Australian Open.

«Что ж, я думаю, это не тот спортсмен, с которым стоит играть в четвертьфинале», — приводит слова Алькараса ESPN.

Напомним, ранее теннисисты играли друг с другом уже семь раз. Счёт личных встреч 4-3 в пользу сербского спортсмена.

Ранее стало известно, что Карлос Алькарас стал самым молодым игроком Открытой эры, во второй раз вышедшим в четвертьфинал каждого из мэйджоров в мужском одиночном разряде.