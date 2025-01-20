Алькарас высказался о предстоящей встрече с Джоковичем в 1/4 финала Australian Open
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с седьмой ракеткой рейтинга 37-летним сербским спортсменом Новаком Джоковичем, с которым встретится в 1/4 финала Australian Open.
Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 03:00 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Что ж, я думаю, это не тот спортсмен, с которым стоит играть в четвертьфинале», — приводит слова Алькараса ESPN.
Напомним, ранее теннисисты играли друг с другом уже семь раз. Счёт личных встреч 4-3 в пользу сербского спортсмена.
Ранее стало известно, что Карлос Алькарас стал самым молодым игроком Открытой эры, во второй раз вышедшим в четвертьфинал каждого из мэйджоров в мужском одиночном разряде.
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