Заменившая Калинскую на АО-2025 Лис установила уникальное достижение среди лаки-лузеров
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23-летняя немецкая теннисистка, занимающая 128-ю строчку рейтинга, Ева Лис стала первым лаки-лузером, дошедшим до четвёртого круга Australian Open.
Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 11:00 МСК
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Ева Лис
Е. Лис
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В первом туре Лис заменила снявшуюся с турнира из-за вируса россиянку Анну Калинскую и обыграла австралийку Кимберли Биррелл. Далее немка встретилась с французской спортсменкой Варварой Грачёвой, в матче с которой она также одержала победу. В третьем туре Лис смогла обыграть в трёх сетах румынку Жаклин Кристиан.
Напомним, в четвёртом круге немецкая спортсменка встретится со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек. Матч назначен на 20 января на 11:00 по московскому времени.
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