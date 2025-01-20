Заменившая Калинскую на АО-2025 Лис установила уникальное достижение среди лаки-лузеров

23-летняя немецкая теннисистка, занимающая 128-ю строчку рейтинга, Ева Лис стала первым лаки-лузером, дошедшим до четвёртого круга Australian Open.

В первом туре Лис заменила снявшуюся с турнира из-за вируса россиянку Анну Калинскую и обыграла австралийку Кимберли Биррелл. Далее немка встретилась с французской спортсменкой Варварой Грачёвой, в матче с которой она также одержала победу. В третьем туре Лис смогла обыграть в трёх сетах румынку Жаклин Кристиан.

Напомним, в четвёртом круге немецкая спортсменка встретится со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек. Матч назначен на 20 января на 11:00 по московскому времени.