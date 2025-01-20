Свитолина отреагировала на выход в четвертьфинал АО-2025
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27-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о сложности вернуться в форму после беременности на фоне победы в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025 с россиянкой Вероникой Кудерметовой (6:4, 6:1).
Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 03:45 МСК
75
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
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27
Элина Свитолина
Э. Свитолина
«Мне потребовалось много времени, чтобы вернуться в форму. После беременности и операций это было непросто. Начинать с нуля очень сложно», — сказала Свитолина в интервью пресс-службе турнира после матча.
Напомним, в 2022 году Свитолина делала перерыв в карьере из-за беременности.
Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой среди женщин является первая ракетка мира Арина Соболенко.
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