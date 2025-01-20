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Свитолина отреагировала на выход в четвертьфинал АО-2025

Свитолина отреагировала на выход в четвертьфинал АО-2025
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27-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о сложности вернуться в форму после беременности на фоне победы в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025 с россиянкой Вероникой Кудерметовой (6:4, 6:1).

Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 03:45 МСК
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Элина Свитолина
27
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Мне потребовалось много времени, чтобы вернуться в форму. После беременности и операций это было непросто. Начинать с нуля очень сложно», — сказала Свитолина в интервью пресс-службе турнира после матча.

Напомним, в 2022 году Свитолина делала перерыв в карьере из-за беременности.

Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой среди женщин является первая ракетка мира Арина Соболенко.

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