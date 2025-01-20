Андреева и Шнайдер — в 1/4 финала Аustralian Open, Неймар нашёл новый клуб. Главное к утру
Российский дуэт Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в 1/4 финала Australian Open — 2025 в парном разряде, левый вингер саудовского «Аль-Хиляля» Неймар может вернуться в бразильский «Сантос», 75-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2025, проиграв 27-й ракетке рейтинга украинской спортсменке Элине Свитолиной. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Диана Шнайдер в паре с Миррой Андреевой вышли в 1/4 финала Australian Open — 2025.
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- Неймар близок к возвращению в «Сантос» — Diario Do Peixe.
- Вероника Кудерметова проиграла Элине Свитолиной в четвёртом круге Australian Open.
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