Андреева и Шнайдер — в 1/4 финала Аustralian Open, Неймар нашёл новый клуб. Главное к утру

Российский дуэт Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в 1/4 финала Australian Open — 2025 в парном разряде, левый вингер саудовского «Аль-Хиляля» Неймар может вернуться в бразильский «Сантос», 75-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2025, проиграв 27-й ракетке рейтинга украинской спортсменке Элине Свитолиной. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».