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20 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты футбола, результаты НХЛ, НБА, результаты Australian Open — 2025

Андреева и Шнайдер — в 1/4 финала Аustralian Open, Неймар нашёл новый клуб. Главное к утру
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Российский дуэт Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в 1/4 финала Australian Open — 2025 в парном разряде, левый вингер саудовского «Аль-Хиляля» Неймар может вернуться в бразильский «Сантос», 75-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2025, проиграв 27-й ракетке рейтинга украинской спортсменке Элине Свитолиной. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Диана Шнайдер в паре с Миррой Андреевой вышли в 1/4 финала Australian Open — 2025.
  2. Вероника Кудерметова проиграла Элине Свитолиной в четвёртом круге Australian Open.
  3. Неймар близок к возвращению в «Сантос» — Diario Do Peixe.
  4. Вероника Кудерметова проиграла Элине Свитолиной в четвёртом круге Australian Open.
  5. «Ботафого» закрыл сделку с «Зенитом» по трансферу Артура — Фабрицио Романо.
  6. Елена Рыбакина проиграла Мэдисон Киз и не смогла выйти в четвертьфинал АО-2025.
  7. «Манчестер Сити» забил шесть безответных мячей «Ипсвич Таун» в матче 22-го тура АПЛ.
  8. Абдукодир Хусанов стал игроком «Манчестер Сити» — Фабрицио Романо.
  9. Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» одержать победу в матче с «Орландо».
  10. Голевой пас Панарина не помог «Рейнджерс» спастись от поражения в матче с «Монреалем».
  11. Флорентино Перес переизбран на пост президента мадридского «Реала».
  12. «Интер» уверенно обыграл «Эмполи» в матче 21-го тура Серии А.
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