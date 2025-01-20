Диана Шнайдер в паре с Миррой Андреевой вышли в 1/4 финала Australian Open — 2025
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В ночь с 19 на 20 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч третьего круга в женском парном разряде между российским дуэтом Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой и парой австралиек Кимберли Биррелл и Оливии Гадеки. Встреча закончилась победой россиянок в двух сетах — 6:3, 6:2.
Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:50 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Кимберли Биррелл
Оливия Гадеки
К. Биррелл О. Гадеки
Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Шнайдер и Андреева два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре из шести брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса при четырёх двойных ошибках и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В четвертьфинале россиянки встретятся с парой победительниц матча Ван Синьюй / Чжэн Сайсай — Камилла Рахимова / Сара Соррибес-Тормо.
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