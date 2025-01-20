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Матч Синнера с Руне на AO-2025 приостановлен. Итальянцу стало плохо во время игры

Матч Синнера с Руне на AO-2025 приостановлен. Итальянцу стало плохо во время игры
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В эти минуты в Мельбурне в рамках четвёртого круга Australian Open проходит матч между первой ракеткой мира Янником Синнером и 13-й ракеткой рейтинга датчанином Хольгером Руне. Итальянский теннисист почувствовал себя плохо, в связи с чем встреча была приостановлена.

Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Остановлен
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 0
3 		6 3 1
             
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Во время третьего сета врачи вышли на корт, чтобы померить давление итальянскому теннисисту. После этого они вместе ушли в подтрибунное помещение.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. В прошлогоднем финале Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева, отыгравшись со счёта 2:0 по сетам.

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Сетка AO-2025
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