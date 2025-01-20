Елена Рыбакина проиграла Мэдисон Киз и не смогла выйти в четвертьфинал АО-2025
Поделиться
Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла 14-й ракетке рейтинга американской спортсменке Мэдисон Киз в четвёртом круге турнира Australian Open со счётом 3:6, 6:1, 3:6.
Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:30 МСК
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|1
|6
14
Мэдисон Киз
М. Киз
Матч продолжался 1 час 49 минут. Рыбакина сделала три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету её соперницы четыре эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге Киз встретится с Элиной Свитолиной, обыгравшей россиянку Веронику Кудерметову.
Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой среди женщин является белорусская спортсменка Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 января 2025
-
08:43
-
08:30
-
08:23
-
08:20
-
07:58
-
06:59
-
06:36
-
05:34
-
05:30
-
05:09
-
03:30
-
02:48
-
02:38
-
00:45
-
00:30
-
00:15
-
00:08
-
00:01
- 19 января 2025
-
23:45
-
23:45
-
23:43
-
23:33
-
23:31
-
23:20
-
22:46
-
22:45
-
21:46
-
21:45
-
21:12
-
20:59
-
20:50
-
20:35
-
19:55
-
19:45
-
19:30