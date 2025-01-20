Елена Рыбакина проиграла Мэдисон Киз и не смогла выйти в четвертьфинал АО-2025

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла 14-й ракетке рейтинга американской спортсменке Мэдисон Киз в четвёртом круге турнира Australian Open со счётом 3:6, 6:1, 3:6.

Матч продолжался 1 час 49 минут. Рыбакина сделала три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету её соперницы четыре эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге Киз встретится с Элиной Свитолиной, обыгравшей россиянку Веронику Кудерметову.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой среди женщин является белорусская спортсменка Арина Соболенко.