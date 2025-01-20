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Елена Рыбакина — Мэдисон Киз, результат матча 20 января 2025, счёт 1:2, 4-й круг Australian Open — 2025

Елена Рыбакина проиграла Мэдисон Киз и не смогла выйти в четвертьфинал АО-2025
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла 14-й ракетке рейтинга американской спортсменке Мэдисон Киз в четвёртом круге турнира Australian Open со счётом 3:6, 6:1, 3:6.

Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:30 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		1 6
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Матч продолжался 1 час 49 минут. Рыбакина сделала три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету её соперницы четыре эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге Киз встретится с Элиной Свитолиной, обыгравшей россиянку Веронику Кудерметову.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой среди женщин является белорусская спортсменка Арина Соболенко.

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