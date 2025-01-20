Матч Синнера и Руне на Australian Open — 2025 возобновлён

В эти минуты в Мельбурне в рамках четвёртого круга Australian Open проходит матч между первой ракеткой мира Янником Синнером и 13-й ракеткой рейтинга датчанином Хольгером Руне. Ранее стало известно, что итальянский теннисист почувствовал себя плохо, в связи с чем встреча была приостановлена. Сейчас матч возобновлён.

На момент написания новости итальянец ведёт со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.