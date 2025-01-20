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Матч Синнера и Руне на Australian Open — 2025 возобновлён

Матч Синнера и Руне на Australian Open — 2025 возобновлён
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В эти минуты в Мельбурне в рамках четвёртого круга Australian Open проходит матч между первой ракеткой мира Янником Синнером и 13-й ракеткой рейтинга датчанином Хольгером Руне. Ранее стало известно, что итальянский теннисист почувствовал себя плохо, в связи с чем встреча была приостановлена. Сейчас матч возобновлён.

Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Остановлен
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 0
3 		6 3 1
             
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

На момент написания новости итальянец ведёт со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.

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