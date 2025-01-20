Наварро — Касаткина: россиянка отдала 1-й сет в матче 1/8 финала AO-2025, сделав 3 брейка

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В эти минуты в Мельбурне проходит матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между 10-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и американкой Эммой Наварро, занимающей восьмую строчку рейтинга WTA.

В первом сете россиянка сделала три брейка, но проиграла четыре гейма на своей подаче. Итоговый счёт первой партии — 6:4 в пользу американки.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей США.

Наварро и Касаткина ранее не встречались на турнирах уровня WTA.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.