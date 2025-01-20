Матч Синнера и Руне на AO-2025 был прерван почти на 20 минут из-за сломанной сетки

В эти минуты в Мельбурне в рамках четвёртого круга Australian Open проходит матч между первой ракеткой мира Янником Синнером и 13-й ракеткой рейтинга датчанином Хольгером Руне. В четвёртом сете встреча была остановлена из-за того, что сломалась сетка после одной из подач Синнера. Ремонт сетки занял около 20 минут, игроки покинули корт и затем получили дополнительные три минуты разминки.

Фото: Кадр из трансляции

На момент написания новости итальянец ведёт со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 0:1.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.