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Лоренцо Сонего обыграл американца Лёнера Тина и вышел в четвертьфинал Australian Open

Лоренцо Сонего обыграл американца Лёнера Тина и вышел в четвертьфинал Australian Open
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В Мельбурне завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между итальянским теннисистом 55-й ракеткой мира Лоренцо Сонего и американцем Лёнером Тином, занимающим 121-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча закончилась победой итальянца в четырёх сетах — 6:3, 6:2, 3:6, 6:1.

Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 07:35 МСК
Лоренцо Сонего
55
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 6
3 		2 6 1
             
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. Итальянец 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету его соперника четыре эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Напомним, 19-летний Тин выбил из турнира пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева в матче второго круга.

Соперником Сонего в четвертьфинале Australian Open — 2025 станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция) — Бен Шелтон (США).

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
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