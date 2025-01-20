Лоренцо Сонего обыграл американца Лёнера Тина и вышел в четвертьфинал Australian Open

В Мельбурне завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между итальянским теннисистом 55-й ракеткой мира Лоренцо Сонего и американцем Лёнером Тином, занимающим 121-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча закончилась победой итальянца в четырёх сетах — 6:3, 6:2, 3:6, 6:1.
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Матч продолжался 2 часа 24 минуты. Итальянец 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету его соперника четыре эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Напомним, 19-летний Тин выбил из турнира пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева в матче второго круга.
Соперником Сонего в четвертьфинале Australian Open — 2025 станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция) — Бен Шелтон (США).
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