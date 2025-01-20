Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер обыграл Хольгера Руне и вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025

Янник Синнер обыграл Хольгера Руне и вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025. В четвёртом круге он в четырёх сетах победил датчанина Хольгера Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:2.

Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6
3 		6 3 2
             
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Встреча продолжалась 3 часа 5 минут. За это время Синнер выполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Руне пять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер поспорит с победителем матча Алекс Михельсен (США) — Алекс де Минор (Австралия).

Календарь Australian Open - 2025 (м)
Сетка Australian Open - 2025 (м)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android