Янник Синнер обыграл Хольгера Руне и вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025. В четвёртом круге он в четырёх сетах победил датчанина Хольгера Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:2.
Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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|3
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|3
|6
|6
|
|6
|3
|2
13
Хольгер Руне
Х. Руне
Встреча продолжалась 3 часа 5 минут. За это время Синнер выполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Руне пять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер поспорит с победителем матча Алекс Михельсен (США) — Алекс де Минор (Австралия).
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