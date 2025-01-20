Янник Синнер обыграл Хольгера Руне и вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025. В четвёртом круге он в четырёх сетах победил датчанина Хольгера Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 3 часа 5 минут. За это время Синнер выполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Руне пять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер поспорит с победителем матча Алекс Михельсен (США) — Алекс де Минор (Австралия).