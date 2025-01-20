«Если не выиграю, то почти умру на корте». Украинка Свитолина — о матчах с россиянками

27-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась об игре с российскими теннисистками на турнирах. С 2022 года она не проиграла ни одного матча представительницам России, одержав девять побед.

«Я не делаю ничего другого, когда встречаюсь с россиянками. Я просто чувствую, что другой дух, вкладываю в матч всю свою энергию. Если я не выиграю, то почти умру на корте. Ассоциации, которые я создаю с этой страной, очень жёсткие и болезненные для моего сердца. Поэтому, конечно, у меня есть дополнительная мотивация», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Сегодня, 20 января, Свитолина обыграла Веронику Кудерметову в четвёртом круге Australian Open — 2025.