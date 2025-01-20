Пресс-служба Australian Open: Новак Джокович принял извинения репортёра Channel 9

Пресс-служба Australian Open заявила, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович принял извинения репортёра Channel 9, назвавшего сербского теннисиста «переоценённым».

«Новак признаёт, что извинения были принесены публично, как и требовалось, и теперь он двигается дальше и сосредотачивается на своём следующем матче», — сообщается в заявлении пресс-службы АО-2025.

Ранее Джокович отказался давать интервью на корте на Открытом чемпионате Австралии — 2025, пока Channel 9 не извинится за слова своего журналиста, которые теннисист посчитал оскорблением.

В четвертьфинале Australian Open — 2025 Джокович сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.