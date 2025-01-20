Элина Свитолина ответила на вопрос о президенте США Трампе

27-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина ответила на вопрос о новом президенте США Дональде Трампе.

«Много ходит разговоров о том, что с ним будет. Никто не знает, что произойдёт. Подождём», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США состоится сегодня, 20 января.

Сегодня, 20 января, Элина Свитолина обыграла российскую теннисистку Веронику Кудерметову в четвёртом круге Australian Open — 2025. За выход в полуфинал представительница Украины поспорит с американкой Мэдисон Киз, которая обыграла казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину.