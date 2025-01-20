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Ирина Хромачёва и Джек Уитроу вышли в 1/4 финала АО-2025 в миксте

Ирина Хромачёва и Джек Уитроу вышли в 1/4 финала АО-2025 в миксте
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Российская теннисистка Ирина Хромачёва и американец Джек Уитроу вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2025 в миксте. В матче 1/8 финала они обыграли дуэт Се Шувэй (Тайвань)/Ян Зелиньский (Польша) — 6:4, 6:4.

Australian Open — микст. 2-й круг
20 января 2025, понедельник. 09:30 МСК
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Джек Уитроу
США
Джек Уитроу
И. Хромачёва Д. Уитроу
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Ян Зелиньский
Польша
Ян Зелиньский
С. Шувэй Я. Зелиньский

Матч продолжался 1 час 4 минуты. Российско-американская пара два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету их соперников пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В 1/4 финала смешанного разряда Australian Open — 2025 Хромачёва и Уитроу сыграют с британским дуэтом Оливия Николлс/Хенри Паттен.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в смешанном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в смешанномом разряде
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