Ирина Хромачёва и Джек Уитроу вышли в 1/4 финала АО-2025 в миксте

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и американец Джек Уитроу вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2025 в миксте. В матче 1/8 финала они обыграли дуэт Се Шувэй (Тайвань)/Ян Зелиньский (Польша) — 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. Российско-американская пара два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету их соперников пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В 1/4 финала смешанного разряда Australian Open — 2025 Хромачёва и Уитроу сыграют с британским дуэтом Оливия Николлс/Хенри Паттен.