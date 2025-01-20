Ирина Хромачёва и Джек Уитроу вышли в 1/4 финала АО-2025 в миксте
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Российская теннисистка Ирина Хромачёва и американец Джек Уитроу вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2025 в миксте. В матче 1/8 финала они обыграли дуэт Се Шувэй (Тайвань)/Ян Зелиньский (Польша) — 6:4, 6:4.
Australian Open — микст. 2-й круг
20 января 2025, понедельник. 09:30 МСК
Ирина Хромачёва
Джек Уитроу
И. Хромачёва Д. Уитроу
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
Се Шувэй
Ян Зелиньский
С. Шувэй Я. Зелиньский
Матч продолжался 1 час 4 минуты. Российско-американская пара два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету их соперников пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.
В 1/4 финала смешанного разряда Australian Open — 2025 Хромачёва и Уитроу сыграют с британским дуэтом Оливия Николлс/Хенри Паттен.
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