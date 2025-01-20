Янник Синнер объяснил причину медицинского перерыва в матче с Руне на AO-2025

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свои трудности со здоровьем, из-за которых был вынужден взять медицинский перерыв по ходу матча четвёртого круга Australian Open — 2025 с датчанином Хольгером Руне.

«Сегодня было странное утро, я даже не разминался сегодня. Я знал, что буду бороться. С точки зрения тенниса я играл хорошо, подавал хорошо и нанёс несколько качественных ударов, которые придали мне уверенности в борьбе.

Медицинский перерыв мне помог. Это показывает, что у этого турнира отличная организация. Они очень заботятся об игроках», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.