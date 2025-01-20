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Янник Синнер объяснил причину медицинского перерыва в матче с Руне на AO-2025

Янник Синнер объяснил причину медицинского перерыва в матче с Руне на AO-2025
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свои трудности со здоровьем, из-за которых был вынужден взять медицинский перерыв по ходу матча четвёртого круга Australian Open — 2025 с датчанином Хольгером Руне.

Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6
3 		6 3 2
             
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Сегодня было странное утро, я даже не разминался сегодня. Я знал, что буду бороться. С точки зрения тенниса я играл хорошо, подавал хорошо и нанёс несколько качественных ударов, которые придали мне уверенности в борьбе.

Медицинский перерыв мне помог. Это показывает, что у этого турнира отличная организация. Они очень заботятся об игроках», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

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Комментарии
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