Янник Синнер объяснил причину медицинского перерыва в матче с Руне на AO-2025
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свои трудности со здоровьем, из-за которых был вынужден взять медицинский перерыв по ходу матча четвёртого круга Australian Open — 2025 с датчанином Хольгером Руне.
Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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|6
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|6
|3
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13
Хольгер Руне
Х. Руне
«Сегодня было странное утро, я даже не разминался сегодня. Я знал, что буду бороться. С точки зрения тенниса я играл хорошо, подавал хорошо и нанёс несколько качественных ударов, которые придали мне уверенности в борьбе.
Медицинский перерыв мне помог. Это показывает, что у этого турнира отличная организация. Они очень заботятся об игроках», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.
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