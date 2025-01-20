Янник Синнер повторил выдающееся достижение Джоковича, Федерера и Надаля

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал на 15-м турнире ATP подряд. Сегодня, 20 января, в четвёртом круге Australian Open — 2025 он обыграл датчанина Хольгера Руне.

Отметим, что в данную статистику не входит Итоговый турнир ATP, который Синнер выиграл в 2024 году. В последний раз раньше 1/4 финала Синнер проигрывал ещё в сезоне-2023.

За последние 30 лет подобное достижение ранее покорялось только трём игрокам, многократным победителям турниров «Большого шлема» — сербу Новаку Джоковичу, швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Рафаэлю Надалю.