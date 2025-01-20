Янник Синнер повторил выдающееся достижение Джоковича, Федерера и Надаля
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал на 15-м турнире ATP подряд. Сегодня, 20 января, в четвёртом круге Australian Open — 2025 он обыграл датчанина Хольгера Руне.
Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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|6
|3
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13
Хольгер Руне
Х. Руне
Отметим, что в данную статистику не входит Итоговый турнир ATP, который Синнер выиграл в 2024 году. В последний раз раньше 1/4 финала Синнер проигрывал ещё в сезоне-2023.
За последние 30 лет подобное достижение ранее покорялось только трём игрокам, многократным победителям турниров «Большого шлема» — сербу Новаку Джоковичу, швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Рафаэлю Надалю.
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