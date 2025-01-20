Наварро — Касаткина: россиянка взяла 2-й сет в матче 1/8 финала АО, отыграв три матчбола
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В эти минуты в Мельбурне проходит матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между 10-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и американкой Эммой Наварро, занимающей восьмую строчку рейтинга WTA.
Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 10:25 МСК
8
Эмма Наварро
Э. Наварро
3-й сет
1 : 1
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|3
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|5
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|7
|4
10
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Счёт первой партии — 6:4 в пользу американки. Россиянка выиграла второй сет со счётом 7:5, отыграв по ходу партии три матчбола.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей США.
Наварро и Касаткина ранее не встречались на турнирах уровня WTA.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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