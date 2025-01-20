«Победа на 90% ваша». Синнер обратился к болельщикам после матча с Руне на AO-2025
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к публике после своего матча в четвёртом круге Australian Open — 2025, в котором он обыграл датчанина Хольгера Руне.
Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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|6
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13
Хольгер Руне
Х. Руне
«Эта победа на 90% ваша и на 10% моя. Я пытался вас порадовать», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.
По ходу матча Синнер испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего был вынужден взять медицинский перерыв в третьем сете. Итальянец победил Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:2.
За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер поспорит с победителем матча Алекс Михельсен (США) — Алекс де Минор (Австралия).
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