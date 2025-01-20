«Победа на 90% ваша». Синнер обратился к болельщикам после матча с Руне на AO-2025

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к публике после своего матча в четвёртом круге Australian Open — 2025, в котором он обыграл датчанина Хольгера Руне.

«Эта победа на 90% ваша и на 10% моя. Я пытался вас порадовать», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

По ходу матча Синнер испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего был вынужден взять медицинский перерыв в третьем сете. Итальянец победил Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:2.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер поспорит с победителем матча Алекс Михельсен (США) — Алекс де Минор (Австралия).