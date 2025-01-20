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«Жить в отелях». Мэдисон Киз — о трудностях в теннисе

«Жить в отелях». Мэдисон Киз — о трудностях в теннисе
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Финалистка US Open — 2017, 14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз назвала самую непростую часть тенниса как вида спорта.

«У меня были прекрасные годы, но и сложные сезоны. В целом я думаю, что была последовательной. Отчасти это из-за того, что я выходила на корт и наслаждалась, а также окружала себя хорошими людьми в поездке. Очень трудно жить в отелях. Это самая сложная часть этого вида спорта, помимо необходимости выходить и соревноваться каждый день», — приводит слова Киз Punto de Break.

На Australian Open — 2025 Киз уже вышла в четвертьфинал. В четвёртом круге она одолела казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину.

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