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Андрей Ольховский назвал Мирру Андрееву и Диану Шнайдер фаворитами парного АО-2025

Андрей Ольховский назвал Мирру Андрееву и Диану Шнайдер фаворитами парного АО-2025
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о перспективах российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Мирра с Дианой одержали очень хорошие победы. До Открытого чемпионата Австралии они выиграли турнир, здесь обыграли четвёртых сеяных, которым проиграли в финале на Олимпиаде. Не думаю, что для них важно было именно взять реванш, важнее было просто пройти дальше в следующую стадию турнира. Своей игрой они показывают, что являются фаворитами в парном разряде», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:50 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
К. Биррелл О. Гадеки

Сегодня, 20 января, Диана Шнайдер в паре с Миррой Андреевой вышли в 1/4 финала Australian Open — 2025, обыграв австралиек Кимберли Биррелл и Оливию Гадеки со счётом 6:3, 6:2. В четвертьфинале россиянки встретятся с победительницами матча Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (обе — Китай) — Камилла Рахимова (Россия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).

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