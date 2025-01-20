Андрей Ольховский назвал Мирру Андрееву и Диану Шнайдер фаворитами парного АО-2025

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о перспективах российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Мирра с Дианой одержали очень хорошие победы. До Открытого чемпионата Австралии они выиграли турнир, здесь обыграли четвёртых сеяных, которым проиграли в финале на Олимпиаде. Не думаю, что для них важно было именно взять реванш, важнее было просто пройти дальше в следующую стадию турнира. Своей игрой они показывают, что являются фаворитами в парном разряде», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Сегодня, 20 января, Диана Шнайдер в паре с Миррой Андреевой вышли в 1/4 финала Australian Open — 2025, обыграв австралиек Кимберли Биррелл и Оливию Гадеки со счётом 6:3, 6:2. В четвертьфинале россиянки встретятся с победительницами матча Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (обе — Китай) — Камилла Рахимова (Россия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).