Шелтон вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025 после снятия Монфиса в 4-м сете
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20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025. Его соперник по матчу четвёртого круга, 41-я ракетка мира француз Гаэль Монфис, снялся в четвёртом сете встречи. Счёт — 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:6 (7:2): 1:0 в пользу Шелтона.
Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 08:45 МСК
41
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
1 : 3
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 2
|0
|
|6 3
|7 7
|1
20
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Матч продолжался 2 часа 59 минут. За это время Шелтон выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Монфиса 12 эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.
За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Бен Шелтон поспорит с итальянцем Лоренцо Сонего.
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