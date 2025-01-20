Шелтон вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025 после снятия Монфиса в 4-м сете

20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025. Его соперник по матчу четвёртого круга, 41-я ракетка мира француз Гаэль Монфис, снялся в четвёртом сете встречи. Счёт — 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:6 (7:2): 1:0 в пользу Шелтона.

Матч продолжался 2 часа 59 минут. За это время Шелтон выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Монфиса 12 эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Бен Шелтон поспорит с итальянцем Лоренцо Сонего.