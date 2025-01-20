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Ига Швёнтек разгромила Еву Лис и вышла в четвертьфинал Australian Open — 2025

Ига Швёнтек разгромила Еву Лис и вышла в четвертьфинал Australian Open — 2025
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал Australian Open — 2025. В матче четвёртого круга соревнований она разгромила лаки-лузера немку Еву Лис (128-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 6:1.

Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 11:20 МСК
Ева Лис
128
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Встреча продолжалась ровно 1 час. За это время Швёнтек выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Лис ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Ига Швёнтек поспорит с победительницей матча Эмма Наварро (США) — Дарья Касаткина (Россия).

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