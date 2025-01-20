Ига Швёнтек разгромила Еву Лис и вышла в четвертьфинал Australian Open — 2025
Поделиться
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал Australian Open — 2025. В матче четвёртого круга соревнований она разгромила лаки-лузера немку Еву Лис (128-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 6:1.
Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 11:20 МСК
128
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Встреча продолжалась ровно 1 час. За это время Швёнтек выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Лис ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Ига Швёнтек поспорит с победительницей матча Эмма Наварро (США) — Дарья Касаткина (Россия).
Комментарии
- 20 января 2025
-
12:44
-
12:35
-
12:32
-
12:19
-
12:10
-
12:02
-
11:45
-
11:44
-
11:36
-
11:26
-
11:18
-
11:08
-
11:03
-
10:43
-
10:05
-
10:05
-
10:03
-
09:50
-
09:41
-
09:10
-
08:43
-
08:30
-
08:23
-
08:20
-
07:58
-
06:59
-
06:36
-
05:34
-
05:30
-
05:09
-
03:30
-
02:48
-
02:38
-
00:45
-
00:30