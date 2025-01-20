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«Сейчас моя задача — восстановить спину». Рыбакина — о планах после Australian Open — 2025

«Сейчас моя задача — восстановить спину». Рыбакина — о планах после Australian Open — 2025
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своих задачах после вылета с Australian Open — 2025. Сегодня, 20 января, она уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз в четвёртом круге турнира со счётом 3:6, 6:1, 3:6.

Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:30 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		1 6
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Сейчас моя задача — восстановить спину и поработать над подачей, так как сегодня было достаточно много шансов её удержать, но она провалилась немного. Думаю, что нужно поработать над выходами к сетке. В целом думаю, что нужно много ещё над чем поработать», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в матче с украинкой Даяной Ястремской (6:3, 6:4) в третьем круге АО-2025 Рыбакина была вынуждена вызвать физиотерапевта из-за травмы спины.

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