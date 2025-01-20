Дарья Касаткина в упорной борьбе уступила Эмме Наварро в матче 1/8 финала АО-2025
Поделиться
В Мельбурне завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между 10-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и американкой Эммой Наварро, занимающей восьмую строчку рейтинга WTA. Игра закончилась победой представительницы США в трёх сетах — 6:4, 5:7, 7:5.
Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 10:25 МСК
8
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|7
|
|7
|5
10
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Касаткина выполнила три подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету её соперницы три эйса, пять двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 25.
В четвертьфинале АО-2025 Наварро встретится со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.
Комментарии
- 20 января 2025
-
13:20
-
13:15
-
13:05
-
12:53
-
12:44
-
12:35
-
12:32
-
12:19
-
12:10
-
12:02
-
11:45
-
11:44
-
11:36
-
11:26
-
11:18
-
11:08
-
11:03
-
10:43
-
10:05
-
10:05
-
10:03
-
09:50
-
09:41
-
09:10
-
08:43
-
08:30
-
08:23
-
08:20
-
07:58
-
06:59
-
06:36
-
05:34
-
05:30
-
05:09
-
03:30