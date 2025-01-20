Дарья Касаткина в упорной борьбе уступила Эмме Наварро в матче 1/8 финала АО-2025

В Мельбурне завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между 10-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и американкой Эммой Наварро, занимающей восьмую строчку рейтинга WTA. Игра закончилась победой представительницы США в трёх сетах — 6:4, 5:7, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Касаткина выполнила три подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету её соперницы три эйса, пять двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 25.

В четвертьфинале АО-2025 Наварро встретится со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.