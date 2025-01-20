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Дарья Касаткина в упорной борьбе уступила Эмме Наварро в матче 1/8 финала АО-2025

Дарья Касаткина в упорной борьбе уступила Эмме Наварро в матче 1/8 финала АО-2025
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В Мельбурне завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между 10-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и американкой Эммой Наварро, занимающей восьмую строчку рейтинга WTA. Игра закончилась победой представительницы США в трёх сетах — 6:4, 5:7, 7:5.

Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 10:25 МСК
Эмма Наварро
8
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 7
4 		7 5
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Касаткина выполнила три подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету её соперницы три эйса, пять двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 25.

В четвертьфинале АО-2025 Наварро встретится со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
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