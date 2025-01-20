Фото: бурные эмоции Евы Лис после единственного выигранного гейма в матче со Швёнтек на АО

128-я ракетка мира представительница Германии Ева Лис бурно отреагировала на единственный гейм, выигранный в матче с польской теннисисткой Игой Швёнтек (вторая в рейтинге WTA) в матче 1/8 финала Australian Open — 2025. Игра закончилась победой Швёнтек со счётом 6:0, 6:1.
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При счёте 6:0, 3:0 немецкой спортсменке всё-таки удалось выиграть гейм у Швёнтек.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с эмоциями немецкой теннисистки после единственного выигранного очка.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, в предыдущем круге Швёнтек также отдала всего лишь гейм британке Эмме Радукану — 6:1, 6:0.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.
- 20 января 2025
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