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Рахимова и Соррибес-Тормо вышли в 1/4 финала AO-2025, где сыграют с Андреевой и Шнайдер

Рахимова и Соррибес-Тормо вышли в 1/4 финала AO-2025, где сыграют с Андреевой и Шнайдер
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Российская теннисистка Камилла Рахимова и испанка Сара Соррибес-Тормо вышли в четвертьфинал Australian Open — 2025 в парном разряде. В третьем круге они одолели китайский дуэт Ван Синьюй/Чжэн Сайсай — 3:6, 6:3, 7:6 (10:8).

Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
20 января 2025, понедельник. 09:45 МСК
Ван Синьюй
Китай
Ван Синьюй
Чжэн Сайсай
Китай
Чжэн Сайсай
В. Синьюй Ч. Сайсай
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 8
3 		6 7 10
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Рахимова С. Соррибес-Тормо

Матч продолжался 2 часа 45 минут. За это время Рахимова и Соррибес-Тормо не выполнили подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету их соперниц ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 15.

За выход в полуфинал АO-2025 в паре Рахимова и Соррибес-Тормо поспорят с россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.

Календарь Australian Open - 2025 в паре (ж)
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