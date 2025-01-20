Рахимова и Соррибес-Тормо вышли в 1/4 финала AO-2025, где сыграют с Андреевой и Шнайдер

Российская теннисистка Камилла Рахимова и испанка Сара Соррибес-Тормо вышли в четвертьфинал Australian Open — 2025 в парном разряде. В третьем круге они одолели китайский дуэт Ван Синьюй/Чжэн Сайсай — 3:6, 6:3, 7:6 (10:8).

Матч продолжался 2 часа 45 минут. За это время Рахимова и Соррибес-Тормо не выполнили подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету их соперниц ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 15.

За выход в полуфинал АO-2025 в паре Рахимова и Соррибес-Тормо поспорят с россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.