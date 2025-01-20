Янник Синнер опубликовал пост после выхода в четвертьфинал Australian Open — 2025

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер разместил пост после выхода в четвертьфинал Australian Open — 2025. В четвёртом круге он в четырёх сетах победил датчанина Хольгера Руне — 6:3, 3:6, 6:3, 6:2.

«Какая борьба!!! Рад, что добрался до четвертьфинала! Вперёд!» — написал Синнер на своей странице в социальных сетях, добавив два эмодзи «сила».

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер поспорит с победителем матча Алекс Михельсен (США) — Алекс де Минор (Австралия).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Синнер является действующим чемпионом турнира.