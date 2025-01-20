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Янник Синнер опубликовал пост после выхода в четвертьфинал Australian Open — 2025

Янник Синнер опубликовал пост после выхода в четвертьфинал Australian Open — 2025
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер разместил пост после выхода в четвертьфинал Australian Open — 2025. В четвёртом круге он в четырёх сетах победил датчанина Хольгера Руне — 6:3, 3:6, 6:3, 6:2.

Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6
3 		6 3 2
             
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Какая борьба!!! Рад, что добрался до четвертьфинала! Вперёд!» — написал Синнер на своей странице в социальных сетях, добавив два эмодзи «сила».

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер поспорит с победителем матча Алекс Михельсен (США) — Алекс де Минор (Австралия).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Синнер является действующим чемпионом турнира.

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