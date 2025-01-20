ВАДА не будет подавать апелляцию по допинг-делу Иги Швёнтек

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не будет подавать апелляцию по допинг-делу пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» польской теннисистки Иги Швёнтек. Об этом сообщается на сайте организации.

Научные эксперты ВАДА подтвердили, что сценарий загрязнения, представленный спортсменом и принятый Международным агентством по честности в теннисе (ITIA), является правдоподобным. У ВАДА нет оснований для апелляции.

Напомним, в прошлом году в пробе польской теннисистки второй ракетки мира Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.