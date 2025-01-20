38-летний Гаэль Монфис впервые в карьере сыграл три тай-брейка в первых трёх сетах

38-летний французский теннисист, 41-я ракетка мира Гаэль Монфис впервые в карьере сыграл на тай-брейках в каждом из первых трёх сетов. Сегодня, 20 января, Монфис снялся с матча против 20-й ракетки мира американца Бена Шелтона в 1/8 финала Australian Open — 2025 после трёх сетов, завершившихся тай-брейками — 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 0:1.

Матч продолжался 2 часа 59 минут. За это время Шелтон выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Монфиса 12 эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Бен Шелтон поспорит с итальянцем Лоренцо Сонего.