Ига Швёнтек повторила достижение Светланы Кузнецовой

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек в 10-й раз в карьере вышла в четвертьфинал на мэйджоре. Сегодня, 20 января, в матче четвёртого круга Australian Open она разгромила лаки-лузера немку Еву Лис (6:0, 6:1).

23-летняя Швёнтек стала самой молодой теннисисткой с 2009 года, которой удалось оформить 10 четвертьфиналов на «Шлемах». 16 лет назад на Australian Open в свой 10-й четвертьфинал вышла двукратная победительница ТБШ россиянка Светлана Кузнецова. Тогда ей, как и Швёнтек, было 23 года.

За выход в полуфинал Australian Open — 2025 Ига Швёнтек поспорит с американкой Эммой Наварро.