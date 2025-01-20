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Ига Швёнтек повторила достижение Светланы Кузнецовой

Ига Швёнтек повторила достижение Светланы Кузнецовой
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек в 10-й раз в карьере вышла в четвертьфинал на мэйджоре. Сегодня, 20 января, в матче четвёртого круга Australian Open она разгромила лаки-лузера немку Еву Лис (6:0, 6:1).

Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 11:20 МСК
Ева Лис
128
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

23-летняя Швёнтек стала самой молодой теннисисткой с 2009 года, которой удалось оформить 10 четвертьфиналов на «Шлемах». 16 лет назад на Australian Open в свой 10-й четвертьфинал вышла двукратная победительница ТБШ россиянка Светлана Кузнецова. Тогда ей, как и Швёнтек, было 23 года.

За выход в полуфинал Australian Open — 2025 Ига Швёнтек поспорит с американкой Эммой Наварро.

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