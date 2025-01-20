Australian Open — 2025, женщины: результаты матчей 20 января

Сегодня, 20 января, состоялся девятый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей женского одиночного разряда.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Четвёртый круг. Результаты 20 января:

Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина) — 4:6, 1:6;

Елена Рыбакина (Казахстан) — Мэдисон Киз (США) — 6:3, 1:6, 6:3;

Эмма Наварро (США) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:4, 5:7, 7:5;

Ева Лис (Германия) — Ига Швёнтек (Польша) — 0:6, 1:6.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является белоруска Арина Соболенко.