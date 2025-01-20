Алекс де Минор вышел в 1/4 финала Australian Open — 2025, где сыграет с Янником Синнером
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Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/4 финала Australian Open — 2025. В матче 1/8 финала он в трёх сетах обыграл американца Алекса Михельсена (42-й номер рейтинга ATP). Матч завершился со счётом 6:0, 7:6 (7:5), 6:3.
Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 12:40 МСК
42
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
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Алекс де Минор
А. де Минор
Матч продолжался 2 часа 10 минут. Австралиец выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету его соперника три эйса, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В четвертьфинале АО-2025 де Минор встретится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.
Комментарии
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