Определились четвертьфиналистки Australian Open — 2025 среди женщин

Стали известны все участницы 1/4 финала Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде. В сетке осталась одна российская теннисистка — Анастасия Павлюченкова. Ей предстоит сразиться с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Теннис. Australian Open — 2025. Четвертьфинал, женщины:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27);

Кори Гауфф (США, 3) — Паула Бадоса (Испания, 11);

Мэдисон Киз (США, 19) — Элина Свитолина (Украина, 28);

Эмма Наварро (США, 8) — Ига Швёнтек (Польша, 2).

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является Соболенко. В финале 2024 года она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.