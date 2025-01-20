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Определились четвертьфиналистки Australian Open — 2025 среди женщин

Определились четвертьфиналистки Australian Open — 2025 среди женщин
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Стали известны все участницы 1/4 финала Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде. В сетке осталась одна российская теннисистка — Анастасия Павлюченкова. Ей предстоит сразиться с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Теннис. Australian Open — 2025. Четвертьфинал, женщины:

  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27);
  • Кори Гауфф (США, 3) — Паула Бадоса (Испания, 11);
  • Мэдисон Киз (США, 19) — Элина Свитолина (Украина, 28);
  • Эмма Наварро (США, 8) — Ига Швёнтек (Польша, 2).

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является Соболенко. В финале 2024 года она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.

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