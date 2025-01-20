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Елена Рыбакина рассказала, будет ли работать с Иванишевичем после Australian Open

Елена Рыбакина рассказала, будет ли работать с Иванишевичем после Australian Open
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, на каких турнирах собирается играть после вылета с Australian Open, а также прокомментировала дальнейшую работу с хорватским тренером Гораном Иванишевичем.

«Нам ещё предстоит обсудить, как прошла предсезонка и какой анализ мы сделали из двух турниров, на которых я играла в этом сезоне и где мы пытались привыкнуть друг к другу. Мы сядем, поговорим и решим, каким будет наш график в дальнейшем. На данный момент я заявлена на турнир в Абу-Даби, после чего будут WTA-1000 в Дохе и Дубае», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

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