Елена Рыбакина рассказала, будет ли работать с Иванишевичем после Australian Open

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, на каких турнирах собирается играть после вылета с Australian Open, а также прокомментировала дальнейшую работу с хорватским тренером Гораном Иванишевичем.

«Нам ещё предстоит обсудить, как прошла предсезонка и какой анализ мы сделали из двух турниров, на которых я играла в этом сезоне и где мы пытались привыкнуть друг к другу. Мы сядем, поговорим и решим, каким будет наш график в дальнейшем. На данный момент я заявлена на турнир в Абу-Даби, после чего будут WTA-1000 в Дохе и Дубае», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.