«Хочу, чтобы в моём окружении были нужные люди». Рыбакина — об отсутствии Вукова на AO

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о том, что её тренер Стефано Вуков не мог присутствовать в боксе спортсменки из-за отстранения WTA.

«Это определённо не та ситуация, в которой я хотела бы оказаться. Я хочу, чтобы в моём окружении были нужные мне люди, но я не могу этого изменить. В конце дня стараюсь сосредоточиться на матчах и беседовать со Стефано (Вуковым). У меня также есть Горан (Иванишевич), так что это не повлияло на мою игру сегодня или на мои результаты», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

Сегодня, 20 января, Рыбакина вылетела с Australian Open — 2025. Она проиграла американке Мэдисон Киз (3:6, 6:1, 3:6).