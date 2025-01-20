Шелтон — о Монфисе: надеюсь, что в 38 лет я хотя бы буду ходить без костылей

20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон тепло высказался о 38-летнем французе Гаэле Монфисе. Спортсмены играли в четвёртом круге Australian Open — 2025, Монфис снялся при счёте 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:6 (7:2): 1:0 в пользу Шелтона.

«Я смотрел его матчи, когда был ещё маленьким ребёнком. Я всегда говорю, что у него лучшая подборка хайлайтов в истории. Надеюсь, что в свои 38 лет я хотя бы буду ходить без костылей. Надеюсь, что в таком возрасте смогу создать такие же воспоминания, когда семья будет рядом. Это действительно нечто особенное и неслыханное в любом виде спорта», — сказал Шелтон в интервью на корте после матча.