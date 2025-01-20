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«Слишком долго». Руне раскритиковал медицинский перерыв Синнера в очном матче на AO

«Слишком долго». Руне раскритиковал медицинский перерыв Синнера в очном матче на AO
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о медицинском тайм-ауте лидера мирового рейтинга ATP итальянца Янника Синнера по ходу их очного матча в четвёртом круге Australian Open — 2025.

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«День явно был очень жаркий и влажный, я тоже это пережил. Справедливо, что они проверили Янника на предмет наличия у него каких-либо проблем, но я считаю, что медицинский тайм-аут длился слишком долго. Считаю, что было жестоко останавливать матч более чем на 10 минут в середине сета.

В то время я чувствовал себя хорошо, поэтому было обидно. Судья сказал, что ему пришлось покинуть корт для дальнейшего обследования. Не знаю, что они сделали, потому что когда он вернулся, то был в отличной форме», — приводит слова Руне Punto de Break.

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