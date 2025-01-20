Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер: мне было тяжело физически, все это видели. Тяжёлые условия, мы все страдаем

Янник Синнер: мне было тяжело физически, все это видели. Тяжёлые условия, мы все страдаем
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал своё состояние здоровья после того, как испытывал проблемы по ходу своего матча четвёртого круга на Australian Open — 2025.

«Я чувствовал себя не очень хорошо. Мне было тяжело физически, все это видели. Я приехал на корт так поздно, как только смог. Знал, что будет очень трудно играть против сильного соперника, но также и против самого себя. Постарался справиться с ситуацией на корте как можно лучше.

Я пообщался с врачом, прошёл небольшое обследование. Мне это помогло, я почувствовал себя лучше, когда вернулся на корт, ко мне вернулся нормальный цвет лица. Были очень тяжёлые условия, мы все немного страдаем. У меня нет никаких травм. Это просто проблема со здоровьем», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Материалы по теме
«Слишком долго». Руне раскритиковал медицинский перерыв Синнера в очном матче на AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android