Янник Синнер: мне было тяжело физически, все это видели. Тяжёлые условия, мы все страдаем

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал своё состояние здоровья после того, как испытывал проблемы по ходу своего матча четвёртого круга на Australian Open — 2025.

«Я чувствовал себя не очень хорошо. Мне было тяжело физически, все это видели. Я приехал на корт так поздно, как только смог. Знал, что будет очень трудно играть против сильного соперника, но также и против самого себя. Постарался справиться с ситуацией на корте как можно лучше.

Я пообщался с врачом, прошёл небольшое обследование. Мне это помогло, я почувствовал себя лучше, когда вернулся на корт, ко мне вернулся нормальный цвет лица. Были очень тяжёлые условия, мы все немного страдаем. У меня нет никаких травм. Это просто проблема со здоровьем», — приводит слова Синнера Punto de Break.